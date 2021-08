Anguissa al Napoli, ci siamo! Spalletti avrà il suo centrocampista

Ultime ore di mercato anche per il Napoli, che da un lato deve sfoltire la rosa a disposizione di Spalletti con le ultime uscite e dall'altro regalare all'allenatore toscano l'innesto giusto in mezzo al campo per completare la mediana, ad oggi già orfana di Zielinski e Demme.

Per farlo, secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero riallacciato nelle ultime ore i rapporti con il Fulham per Anguissa, centrocampista classe 1995 del Camerun che regalerà a Spalletti la quantità giusta in mezzo al campo. Dopo la vittoria con il Genoa, affare ormai in dirittura d'arrivo per presentarsi dopo la sosta con un centrocampista in più.