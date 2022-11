Anguissa arriva ad Abu Dhabi: Eto'o lo attende in aeroporto

Anche Frank Anguissa si aggrega al gruppo del Camerun che prenderà parte al Mondiale. Il centrocampista del Napoli si è allenato ieri per la prima volta con i suoi compagni a Abu Dhabi, sede del ritiro della nazionale allenata da Rigobert Song: ad attenderlo in aeroporto al suo arrivo c'era anche Samuel Eto'o, ex stella della nazionale camerunese e oggi presidente della Federazione, con cui aveva avuto uno screzio dopo l'ultima Coppa d'Africa.

🔴 Zambo Anguissa a rejoint la tanière des Lions indomptables du Cameroun actuellement en stage à Abu Dhabi. 🔥🇨🇲#FIFAWorldCup 🔜 🎥 @LIndomptables pic.twitter.com/4Y6ecoPr0o — AllezLesLions (@AllezLesLions) November 16, 2022