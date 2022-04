Anguissa, accuse dal Camerun: «Finto infortunio, Napoli complice»

Con il Mondiale conquistato e ormai in tasca, in Camerun le scorse ore sono diventate un caso per Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese del Napoli - in prestito dal Fulham per questa stagione - che non è sceso in campo con la nazionale di Toni Conceicao nell'ultimo faccia a faccia con l'Algeria a causa di un infortunio che era stato annunciato dal Napoli al momento della sosta per le nazionali.

Secondo la stampa e i tifosi camerunesi, come si legge da Actu Cameroun, l'infortunio di Anguissa sarebbe stato inventato dal calciatore con la complicità del Napoli e di Luciano Spalletti, per evitare il doppio confronto con l'Algeria e prepararsi al meglio in vista di un match importantissimo per gli azzurri, quello contro l'Atalanta della scorsa domenica. L'infortunio annunciato dal club sembrava essere meno grave del previsto, vista anche la presenza dell'azzurro in campo a Bergamo. Anguissa salterà invece la sfida di domani contro la Fiorentina a causa del giallo rimediato nell'ultimo match di campionato.