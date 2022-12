Il sogno del Camerun di Andre-Frank Zambo Anguissa: battere il Brasile, a punteggio pieno dopo due giornate, per sperare nella qualificazione agli ottavi che dipenderebbe anche dal risultato dell'altra partita del girone G tra la Svizzera (3 punti) e la Serbia (un punto come i Leoni d'Africa).

Il Camerun rimasto in corsa con il pareggio in rimonta dall'1-3 al 3-3 contro la Serbia ha voglia d'impresa contro i verdeoro tra i grandi favoriti alla vittoria del Mondiale. Il Camerun proverà ad emulare un'altra formazione africana, la Tunisia, che ha battuto i campioni del Mondo del Francia. Una partita che presenta delle similitudini perchè il Brasile è già qualificato con 6 punti e quasi sicuro del primo posto e il ct Tite dovrebbe cambiare radicalmente la formazione base per dare minutaggio a tutti e per consentire alle stelle di rifiatare in vista della fase ad eliminazione diretta.

Spazio, quindi, a chi finora non è stato impiegato come Dani Alves, il veterano del gruppo, 39 anni, che indosserebbe la fascia di capitano e sarebbe il calciatore più anziano del Brasile schierato in un campionato del mondo (primato detenuto ora da Thiago Silva che, a 38 anni nel match contro a Serbia, il primo del girone, lo tolse a Djalma Santos). Un turnover totale della Seleção che addirittura potrebbe presentarsi con undici volti nuovi, una formazione totalmente diversa rispetto a quella che ha battuto la Svizzera. In porta tocca ad Ederson, in difesa lo juventino Bremer, a centrocampo ci sarà Fabinho, in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Antony, Gabriel Jesus, Martinelli. Ancora indisponibili Neymar, Danilo e Alex Sandro che proveranno a recuperare per gli impegni successivi.

Il ct Rigobert Song carica il Camerun alla vigilia della supersfida contro il Brasile: ci sarà bisogno di una partita di grande attenzione con qualità tecnica e carica agonistica. E sarà importante il fattore esperienza, in questo senso una garanzia è rappresentata da Anguissa, il centrocampista del Napoli che sarà un punto di riferimento anche per i compagni più giovani. Dopo la prova sotto tono contro la Serbia, con due errori in occasione dei primi due gol degli avversari, Anguissa punterà all'immediato riscatto e a garantire il consueto standard alto di rendimento che ha sempre fornito sia con il Napoli che in Nazionale. Il peso offensivo ricadrà su Choupo-Moting, l'attaccante del Bayern Monaco, l'esperto Aboubakar, decisivo con il suo ingresso in campo contro la Serbia dovrebbe ripartire dalla panchina ma non è da escludere che Song possa già cominciare con tutti e due gli attaccanti per dare più peso al reparto offensivo (tutti e due sono andati a segno contro la Serbia). Dopo Senegal e Marocco, ora ci prova anche il Camerun a centrare gli ottavi di finale per far soffiare ancora più forte il vento dell'Africa in questo Mondiale.