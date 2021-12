Anguissa, niente dubbi in Camerun: è convocato in Coppa d'Africa

Nessun dubbio per il Camerun: la Coppa d'Africa si gioca. E allora via anche alle convocazioni: sono 28 i selezionati dal Ct Conceicao per il torneo che si disputerà a casa dei Leoni Indomabili, tra questi ovviamente anche Frank Anguissa, il centrocampista del Napoli che lascerà l'azzurro dopo la gara di questa sera contro lo Spezia e si aggregherà al gruppo della sua nazionale il 28 dicembre.

Anguissa sarà impegnato in Camerun dal 9 gennaio prossimo sino al 6 febbraio - se dovesse arrivare fino in fondo alla competizione - e potrebbe essere raggiunto presto da Koulibaly e Osimhen, come da Ounas in Algeria. Le altre nazionali africane stanno attendendo ancora qualche ora per le convocazioni definitive, con il pericolo rinvio che pende ancora sulla testa della Coppa d'Africa.