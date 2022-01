Anguissa guida il Camerun: «Questa squadra può vincere»

Anche Frank Anguissa ha parlato dal ritiro del Camerun, dove si sta preparando alla prossima Coppa d'Africa. «Nel gruppo c’è tranquillità, siamo tutti concentrati e ci stiamo allenando bene dal primo giorno. Ci sentiamo come una famiglia che funziona bene. Siamo solo all’inizio di quest’avventura, però è di buon auspicio» ha detto il centrocampista del Napoli.

«Sono felice di essere qui con questi compagni di squadra. Il nostro obiettivo? Faremo di tutto per chiudere con una vittoria il torneo» ha detto Anguissa. «Nonostante la concorrenza, c'è un gruppo che lavora insieme, io sono qui per dare il meglio di me. Siamo 28 soldati pronti per andare in campo e dare il meglio. Penso che con questo spirito si possa realizzare qualsiasi cosa».