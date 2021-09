Anguissa in campo col Camerun ma la Costa D'Avorio vince 2-1

90 minuti in campo anche da protagonista, ma non sono bastati al Camerun per uscire vincente dal faccia a faccia contro la Costa D'Avorio. Il neo centrocampista azzurro Zambo Anguissa rientrerà ora a Napoli dopo la sconfitta per 2-1 alle qualificazioni mondiali che costa la testa del girone: la doppietta di Haller, infatti, riporta il Camerun di Anguissa al secondo posto, in attesa che si completi tutto il turno di qualificazione.

Spalletti già aspetta il suo nuovo centrocampista al Konami Center, dove Anguissa arriverà nelle prossime ore per conoscere il neo allenatore e i compagni che, come lui, rientreranno dalle nazionali. Stasera in campo in Africa il Senegal di Koulibaly e la Nigeria di Osimhen.