Finisce 3-3 una sfida molto spettacolare tra Serbia e Camerun. I leoni d'Africa di Andre-Frank Zambo Anguissa riescono a recuperare in rimonta dall'1-3 al 3-3 e restano così in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: decisiva sarà l'ultima partita contro il Brasile.

Avanti il Camerun con il gol di Castelletto, difensore dell'Udinese, che segna da calcio d'angolo dopo sponda sul primo palo di Nkoulolu. Gol a sorpresa dopo una maggiore spinta della Serbia e il palo colpito da Mitrovic. Dopo lo svantaggio la nazionale serba reagisce e ribalta il risultato nei minuti di recupero del primo tempo, L'1-1 lo firma di testa Pavlovic su una pennellata perfetta di Tadic: manca l'intervento Choupo Moting e il difensore serbo colpisce di testa staccandosi dalla marcatura di Anguissa. Il 2-1 lo firma Milenkovic Savic, il centrocampista offensivo della Lazio di Sarri: l'azione della rete nasce da un errore in uscita di Anguissa, il tiro imprendibile per Epassi, il portiere del Camerun, schierato al posto di Onana, il portiere dell'Inter, escluso dalla selezione africana.

APPROFONDIMENTI Napoli in ritiro in Turchia, ecco il piano Benitez: «Napoli bello e vincente, può vincere lo scudetto» Ischia, gli ultrà del Napoli al molo Beverello: «Forza Ischia»

Nella ripresa la Serbia allunga sul 3-1 con Mitrovic che conclude una splendida azione in linea. Il Camerun non si arrende: il ct Song lancia in campo l'esperto attaccante Aboubakar e cambia la scena. Il numero 10 africano pescato sul filo del fuorigioco (lo tiene in gioco il difensore della Fiorentina Milenkovic) batte con un delizioso pallonetto Milinkovic Savic, portiere del Torino. Il 3-3 lo segna Choupo Moting servito da Aboubakar scattato nuovamente sul filo del fuorigioco e tenuto ancora in posizione regolare da Milenkovic.