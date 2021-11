Anguissa, il riscatto non è scontato: Vieira lo vuole di nuovo in Premier

Quale futuro per Zambo Anguissa? Il centrocampista è al Napoli in prestito dal Fulham e il club azzurro ha un diritto per il riscatto del suo cartellino a fine stagione, diritto che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una conseguenza non così scontata, però, visto che tanti club europei stanno seguendo molto da vicino le prestazioni dell'azzurro.

Come riporta The Sun, infatti, il Crystal Palace si sarebbe già mosso per capire i margini di manovra di una trattativa che lo riporterebbe il Premier League il prossimo anno. A fare il nome di Anguissa ci ha pensato direttamente Patrick Vieira, allenatore del Palace e grande estimatore del centrocampista del Napoli. Il Fulham vorrebbe venderlo a una cifra superiore rispetto a quanto pattuito, ma il diritto di riscatto in favore degli azzurri e il contratto in scadenza nel 2023 sono ostacoli difficilmente sormontabili.