Anguissa, il Fulham lo rivuole: «Ma il Napoli può già riscattarlo»

L'ultima stagione in Championship è stata da record, con la promozione ottenuta in largo anticipo e anche il primo posto messo in cassaforte nelle ultime ore, ma il Fulham pensa già al futuro. E vorrebbe riportare "a casa" anche Frank Anguissa: con il ritorno in Premier League, infatti, il centrocampista camerunese potrebbe essere una pedina preziosa per il nuovo centrocampo, soprattutto dopo la stagione di rilancio che Zambo ha vissuto con il Napoli.

«È in prestito al Napoli, il club ha la possibilità di acquistarlo in via definitiva», ha detto l'allenatore degli inglesi Marco Silva parlando di Anguissa. «E, naturalmente, dobbiamo aspettare fino a quel momento. Sul contratto è stata aggiunta una deadline, una data entro cui decidere e dobbiamo aspettare la loro decisione». Il riscatto, che si aggira intorno ai 15 mln di euro, potrebbe già essere attivato dal Napoli e varrà fino all'estate. Con il raggiungimento della Champions League, riscattare Anguissa e regalarlo in via definitiva a Spalletti potrebbe essere il primo vero acquisto del nuovo Napoli.