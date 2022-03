Anguissa obiettivo del Fulham: con la promozione riscatto a rischio?

Il prestito di Zambo Anguissa si concluderà a fine stagione, un anno in prestito al Napoli così come concordato lo scorso agosto con il Fulham, club inglese che ancora ne detiene il cartellino. La decisione sul futuro del camerunese, però, non è così scontata: anche se il il club di Aurelio De Laurentiis ha in mano una opzione di riscatto - non obbligatoria e di almeno 12 milioni di euro, che arriva fino a 15 in base al raggiungimento di determinati obiettivi - gli inglesi potrebbero non accettare il trasferimento.

Il Fulham, infatti, è a un passo dal ritorno in Premier League: la squadra inglese comanda la classifica di Championship quando mancano nove giornate al termine e spera di poter ragliare nuovamente il traguardo della promozione in massima serie. In quel caso, uno come Anguissa farebbe di certo comodo in Premier League. E poi c'è il costo: nel 2018 gli inglesi sborsarono quasi 25 milioni per il camerunese, che dopo una stagione in azzurro si è rilanciato anche nella valutazione di mercato.

Ad oggi, infatti, il valore di Anguissa si aggira almeno intorno ai 30-35 milioni di euro, ben distante dalla cifra che sembrerebbe stata pattuita un anno fa al momento dell'arrivo in Serie A tra le mani di Luciano Spalletti. Il club azzurro avrebbe voluto chiudere l'affare già a gennaio, ma senza successo: la decisione finale, con ogni probabilità, arriverà a bocce ferme, una volta terminata la stagione. E in Inghilterra sono convinti che sarà la scelta del calciatore, alla fine, a fare la differenza.