Anguissa-Garcia, il primo abbraccio. Infortunio in allenamento per Juan Jesus

Frank Anguissa ritrova Rudi Garcia: il centrocampista azzurro, arrivato a Dimaro in mattinata, ha fatto il suo ingresso in campo per la seduta di allenamento pomeridiana pur se con lavoro differenziato rispetto ai compagni.

Nel finale di seduta, Anguissa ha potuto riabbracciare davanti ai tifosi anche Garcia, l'allenatore che aveva conosciuto anni fa a Marsiglia e che aveva saputo valorizzarlo lanciandolo nel calcio europeo in Francia. Tra i due lungo colloquio sotto la gente dello stadio di Carciato.

Disavventura nel finale di allenamento pomeridiano invece per Juan Jesus. Il difensore del Napoli, a seguito di uno scontro di gioco con il compagno di squadra Demme, ha avuto la peggio fermandosi subito a bordocampo per il colpo subito. Dopo qualche minuto di assistenza da parte dello staff medico, il difensore brasiliano si è subito rialzato, raggiungendo il resto dei compagni in palestra.