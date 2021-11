Anguissa, gol in nazionale e il suo Camerun vince 4-0

Un super gol per chiudere il match già nel primo tempo. Frank Anguissa trova la prima rete della sua stagione e lo fa con la maglia del Camerun, vittorioso per 4-0 contro Malawi nella sfida di qualificazione al Mondiale. Per il centrocampista del Napoli un gran gol prima dell'intervallo: tiro a volo di destro dal limite dell'area di rigore che beffa il portiere sul proprio palo.