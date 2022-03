Anguissa ko, niente nazionale: il centrocampista resta a Napoli

Problemi fisici anche per Frank Anguissa, il centrocampista del Napoli che ha dovuto dire no alla convocazione del Camerun per i prossimi incontri della sua nazionale verso il Mondiale. L'azzurro era uscito malconcio dalla sfida all'Udinese dello scorso sabato e sarà valutato dallo staff medico del Napoli nei prossimi giorni. «Infortunato nel club questo fine settimana, Frank Zambo Anguissa perderà il doppio confronto contro l'Algeria del 25 e 29 marzo 2022» il comunicato del Camerun.

#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁



Blessé en club ce week-end, Franck Zambo Anguissa est forfait pour la double confrontation contre l'Algérie des 25 et 29 mars 2022 comptant pour les barrages de la #FIFAWC2022Q zone Afrique. Il sera remplacé par Arnaud Djoum. #GoLions#LetsRoarTogether pic.twitter.com/F2jyBhvn6f — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 20, 2022