Anguissa, distrazione al soleo: rischia Frosinone-Napoli

Pessime notizie per Rudi Garcia: come riportato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, gli esami strumentali effettuati a Frank Anguissa, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane.

Difficile, però, immaginare un Anguissa al 100% per Frosinone-Napoli, più ipotizzabile il rientro per Napoli-Sassuolo, esordio casalingo in Serie A per la squadra azzurra. Quello di Anguissa è l'ennesimo infortunio di questa estate per il Napoli, che conta altri undici indisponibili in prima squadra. Tutti, però, sembrano sulla via del recupero per la prima di campionato.