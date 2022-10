Anguissa, stop a centrocampo: al suo posto pronto Ndombele

Attesa per l’esito del responso degli esami clinici ai quali oggi verrà sottoposto Anguissa, costretto ad uscire dopo pochi minuti della ripresa del match di Champions contro l’Ajax al “Maradona” per un risentimento muscolare alla coscia destra. Il centrocampista azzurro ha accusato un fastidio all’altezza dei flessori e ieri ha svolto terapie a Castel Volturno: dagli accertamenti di oggi si potrà avere una diagnosi precisa e capire quanto tempo dovrà stare fermo e quante partite sarà costretto a saltare. «Spero tu possa recuperare presto, forza fratello mio, torna presto!», il messaggio di Osimhen sui social. E ovviamente questo è il pensiero di tutti in casa Napoli considerando il rendimento super di Anguissa a centrocampo in quest’avvio di stagione.



Al suo posto contro l’Ajax è entrato Ndombele e questa rappresenta la prima soluzione per la sostituzione di Zambo. Il centrocampista francese per caratteristiche infatti è quello che più gli si avvicina soprattutto per la capacità di allungarsi palla al piede nello spazio, anche se è meno efficace nel lavoro di interdizione rispetto a Anguissa. Un altro azzurro che può giocare nel ruolo di mezzala è Elmas che però è portato più a svolgere la fase offensiva e infatti Spalletti l’ha schierato spesso nel tridente d’attacco, anche nell’ultimo finale di partita contro l’Ajax quando lo ha inserito al posto di Kvaratskhelia. E poi da mezzala c’è anche il giovane Gaetano che è stato impiegato negli ultimissimi minuti del match di Champions di mercoledì al “Maradona” al posto di Zielinski. Un altro centrocampista tornato disponibile dal match contro il Torino è Demme ma che per caratteristiche è un centrale nel centrocampo a tre, anche se all’occorrenza può essere spostato sul centrodestra, nel ruolo cioè ricoperto da Anguissa.

Out Rrahmani che rientrerà dopo la sosta: al suo posto Spalletti contro l’Ajax ha impiegato Juan Jesus schierandolo sul centrosinistra e spostando Kim sul centrodestra, posizione in cui il sud coreanno si è disimpegnato meno bene rispetto al solito. L’altra opzione è quella di Ostigard, che entrò nel finale di partita a Cremona, al posto di Rrahmani che fu costretto a uscire per infortunio, e giocò al fianco di Kim: contro il Bologna, quindi la coppia centrale difensiva potrebbe essere anche composta dal sud coreano e dal norvegese.



Tre i cambi a partita che sta operando Spalletti, da capire quante saranno le novità nella formazione base contro il Bologna rispetto al match di Champions League di mercoledì contron l’Ajax. Nella linea a quattro difensiva è probabile che proseguirà l’alternanza tra Olivera e Mario Rui con il portoghese che stavolta dovrebbe partire dal primo minuto. Stesso discorso per il ballottaggio a destra nel tridente offensivo tra Politano e Lozano, domenica potrebbe toccare all’ex interista. E poi le tre opzioni da centravanti: Raspadori-Osimhen e Simeone.