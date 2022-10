L'infortunio di Frank Anguissa preoccupa il Napoli, i tifosi azzurri ma anche i compagni di squadra. Tra i tanti azzurri, anche Victor Osimhen ha voluto inviare un messaggio al compagno di squadra, ieri sostituito a inizio ripresa per il fastidio muscolare avvertito: «Spero tu possa tornare in fretta, fratello» ha scritto il nigeriano postando sui social una loro foto di coppia in campo.