Anguissa, l'infortunio preoccupa: domani gli esami alla coscia destra

Il risentimento alla coscia destra accusato da Frank Anguissa ieri in apertura di ripresa contro l'Ajax al Maradona fa tremare il Napoli. Il centrocampista azzurro non si è allenato oggi con la squadra, a meno di 24 ore dalla sfida vinta contro gli olandesi, trattenendosi a Castel Volturno solo per le terapie di rito e in attesa di ulteriori approfondimenti.

Domani, infatti, saranno svolti su Anguissa gli approfondimenti di rito per capire la reale entità del risentimento che ieri era stato individuato dallo staff medico azzurro dopo il match. Anche lo scorso anno il camerunese si era fermato per problemi fisici più volte, perdendo in totale 9 match della squadra di Luciano Spalletti.