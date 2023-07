Inviato a Dimaro Folgarida

Il suo piccolo ha rinunciato a tre giorni di vacanze per arrivare per primo nel ritiro di Garcia. «Mon petit» non è a caso il pupillo del tecnico francese fin dai tempi del Marsiglia, perché non si diventa "il pupillo" per caso o per investitura divina: «Andrei in guerra con uno come lui». Ognuno ha il proprio pretoriano, l'uomo che è pronto anche a ingoiare il veleno per il proprio imperatore. Ecco, non a caso Garcia e Anguissa non hanno mai smesso di scambiarsi messaggi in queste settimane e il camerunense è stato uno dei pochi, forse l'unico, con cui il francese ha parlato nei giorni prima del ritiro. Ora Anguissa è qui e Garcia non perde neppure un secondo: arriva all'allenamento del pomeriggio, fa solo palestra e subito, in campo, sotto gli occhi di tutti, i due si fermano a parlare a lungo. Anguissa gesticola, Garcia parla rimanendo quasi impassibile. Una discussione fitta. Quasi dieci minuti a due passi dalla tribuna mentre il resto della squadra fa ancora degli esercizi atletici in pista. Perché non c'è più tempo da perdere e bisogna rimettersi in marcia velocemente.

Anguissa sarà il Caronte di Garcia, l'uomo che dovrà accompagnarlo in questo mondo nuovo, il Napoli. Svelare i segreti dello spogliatoio, spiegare allo spogliatoio che di Garcia c'è solo da fidarsi. E allora ecco che i due scambiano i primi pareri, in francese, sulla nuova stagione e su questa squadra e sul lavoro che pensa di far fare a lui e agli altri in questi giorni in Val di Sole. Rudi ha iniziato a conoscere da qualche giorno la squadra, ma Anguissa lo aiuterà. Zambo è uno di quelli che non si tirerà indietro. Non lo ha mai fatto. Un colpo magico di Giuntoli, un prestito last second di due estati fa che ha cambiato il destino del Napoli ma anche del centrocampista. È il suo fedelissimo anche se a vederlo combattere in campo in quella maniera si fa fatica a pensarlo come "il mio piccolo". Era a Marsiglia, quando alla guida della squadra francese ha sfiorato l'Europa League. Ed era già un gigante là nel mezzo del campo.

Forse pensa proprio ad Anguissa quando riflette sul cambio di tattica. Certo, sia chiaro, mettere mano al 4-3-3 delle meraviglia, adesso, sembra una bestemmia. Ma il tempo può mettere ogni cosa in discussione. Con Garcia ha fatto il mediano a due, la mezzala nel 4-3-2, il centrale nel 4-4-2 o nel 3-4-2-1. Garcia lo ha utilizzato persino come terzino a destra. Insomma è il suo jolly. O almeno lo è stato. Anguissa ha chiamato Garcia quando stava per venire al Napoli. E viceversa. «Gli dissi che il campionato italiano è una cosa bellissima, soprattutto al Napoli perché la rosa è molto forte». Da ieri, c'è un'idea: Garcia vorrebbe ripetere un'esperienza fatta ai tempi della Roma, quando convinse Totti e gli altri a fare rafting. Qui c'è il fiume Noce la cosa può essere ripetuta.



È stato uno dei pilastri del Napoli di Spalletti e Garcia riparte da lui. Lo ha lanciato in Ligue 1 che aveva 20 anni «Non aveva mai giocato in un club molto strutturato, c'era molto lavoro da fare sul piano tattico. Sono incredibili le cose che può fare. Noi giocavamo a 3 a centrocampo, può giocare regista ma non è un regista alla Pirlo, più come protezione per la difesa, una sorta di numero 10 arretrato. Tutti gli altri centrocampisti non hanno la potenza fisica di Anguissa. Quando si giocava a 2 poteva giocare sia a destra che a sinistra. Me lo hanno rubato presto, in Inghilterra c'è talmente tanta intensità che emerge una poca riflessione tattica», ha confidato in questi giorni parlando di Anguissa. Per molti è il primo abbraccio dopo la festa per lo scudetto. I cori sono per tutti. Un po' di apprensione per Juan Jesus che ha rimediato una botta (è uscito con una vistosa fasciatura alla caviglia). Ma nulla di grave. Lozano e Gaetano si allenano per conto loro: ci vuole ancore del tempo.