Anguissa è stato il primo a mettere la firma al rinnovo. La fase 2, quella di blindare i protagonisti di questa stagione, e il prossimo passaggio sarà rinnova con lo slovacco: la trattativa è già in fase molto avanzata ed è ora solo da mettere a punto.

Accordo fino al 2027 (con l’opzione di un ulteriore anno fino al 2028) e ritocco dell’ingaggio che dovrebbe essere intorno ai 3 milioni a stagione (2.5 milioni di base più bonus). Un grande colpo blindare Lobotka, in questo momento uno dei playmaker di centrocampo più forti a livello europeo. Il Napoli si è mosso per tempo tenendo presente che il suo contratto attuale è in scadenza nel 2025, una mossa per anticipare eventuali interessamenti di top club europei, a cominciare da quelli di Premier League.

Altro pilastro del Napoli del presente e del futuro è anche il difensore kosovaro Rrahmani e anche con lui il discorso del rinnovo del contratto, che è in scadenza nel 2024, è a buon punto. Si sta ragionando su un nuovo accordo fino al 2027, i contatti tra le parti proseguiranno per arrivare alla fumata bianca che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno o all’inizio del 2023. Ci sono tutti i presupposti positivi per il nuovo accordo: l’ex difensore del Verona è cresciuto sempre più stagione dopo stagione e lo ha confermato quest’anno risultando sempre tra i migliori in campo fino al match contro la Cremonese, quello in cui fu costretto ad uscire per un infortunio muscolare.

Un altro punto fermo per il presente e il futuro è il capitano Di Lorenzo, discorso già molto ben avviato anche con lui per un prolungamento del contratto che è in scadenza nel 2026.