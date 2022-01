Anguissa tra Napoli e il Mondiale: «In azzurro posso crescere ancora»

Lunga intervista di Frank Anguissa al quotidiano francese L'Equipe prima dello start alla Coppa d'Africa, che il suo Camerun ospiterà come Paese organizzatore. «Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua vita, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo» ha raccontato il centrocampista azzurro. «I miei genitori non credevano che ce l’avrei fatta, tanti bambini hanno il sogno di giocare a calcio e diventare professionisti. Ora sono i miei primi tifosi».

Il viaggio verso la Francia, il Marsiglia pronto a scovarlo e lanciarlo. «Non è stato facile all’inizio: ero in Francia, da solo e lontano dalla famiglia. Guardavo tante partite per poter imparare» ha spiegato il centrocampista del Napoli. «Arrivare in Europa è stata la mia grande fortuna, l’altra è stata conoscere mia moglie. Non mi sono mai arreso, nemmeno quando le cose sembravano non andare nel verso giusto e penso oggi di poter fare ancora di più e migliorare. Voglio fare una grande Coppa d’Africa e portare il Camerun al Mondiale».