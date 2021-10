Napoli, Anguissa difende Mario Rui: «Possiamo qualificarci, ora Firenze»

«Ci dispiace questa sconfitta, ma ora dobbiamo subito concentrarci su Firenze. Sarà una partita importante quella di domenica». Frank Anguissa ha già voltato pagina e spera che il Napoli possa fare lo stesso dopo il ko con lo Spartak di ieri sera, difendendo il compagno Mario Rui: «È un guerriero, il gruppo è con lui. La qualificazione resta aperta a tutti».

«Ho capito subito che Napoli potesse essere la scelta giusta, non ci ho pensato due volte» ha detto il centrocampista del Camerun a Radio Kiss Kiss. «Ma non penso al riscatto ora, siamo concentrati sul campo, vedremo dove saremo bravi ad arrivare e darò sempre il massimo per Spalletti. Coppa d’Africa? Ci dispiace lasciare la squadra a gennaio, ma per noi è un onore giocarla. E poi il Napoli è forte anche senza di noi».