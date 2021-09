Anguissa promosso da Giuntoli: «Fisico e qualità, lo cercavamo»

È solo la terza partita della stagione, ma è già un Napoli-Juventus importantissimo per le squadre di Luciano Spalletti e Max Allegri. «Ha detto bene Spalletti, dobbiamo crescere nella testa ed essere consapevoli delle nostre qualità. E questa è proprio una partita che ci può far crescere.» le parole del Ds azzurro Cristiano Giuntoli. «Anguissa? Volevamo un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri, con fisicità ma anche qualità. Lo seguivamo già dal Villarreal. Terzino sinistro? Se ci fosse stata l'opportunità giusta l'avremmo colta, ma non è stato così. Poi l'allenatore è stato ben impressionato da Zanoli e aspetta Ghoulam».

Ha parlato a Dazn prima del match anche Fabian Ruiz: «Il nostro modo di giocare è lo stesso con Osimhen o senza. Lui è molto veloce e sappiamo di poterlo sfruttare bene, ma anche Petagna ha dimostrato di poterci aiutare» ha detto l'azzurro. «È importante che la squadra stia bene e che giochi insieme per poter andare avanti a lungo. Anguissa? Sa parlare un po’ di spagnolo e questo ci ha facilitato. È arrivato bene nello spogliatoio, ci aspettiamo tanto da lui, ha dimostrato subito di voler dare una mano importante».