Anguissa pensa già all'Inter per dimenticare l'amarezza in Coppa

Si sarà sentito come Michael Ballak il 4 luglio del 2006. Zambo Anguissa non avrà avuto la spinta dei 60 mila dell Westfalenstadion di Dortmund, ma questa coppa d'Africa casalinga la sentiva molto sua. Tanto più che in finale, ad aspettare il suo Camerun, c'era già l'amico e compagno in azzurro Kalidou Koulibaly. Come accade alla Germania padrona di casa nel mondiale 2006, però, il Camerun è stato sconfito in semifinale e ha visto sfumare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati