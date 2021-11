Anguissa re dei... dribbling: l'azzurro nella Top 20 d'Europa

L'Anguissa che non ti aspetti. Altro che muscoli e quantità, in mezzo al campo il centrocampista del Camerun ha regalato al Napoli di Luciano Spalletti anche una inesauribile voglia di qualità. L'ultimo arrivato in casa Napoli, tra le sorprese più belle della nuova stagione, si è fatto subito riconoscere in una particolare caratteristica, quella dei dribbling: come riportato dall'ultimo studio Cies - il Centro Internazionale di Studi sullo Sport - Anguissa è al 17° posto in Europa per dribbling in campo, il migliore del Napoli. Sono 4,65 quelli tentati in media a partita con il 77,5% dei dribbling riusciti.