Anguissa, stretta sul riscatto: «Vuole restare in azzurro»

«Mi ha parlato della sua situazione in Italia e mi ha detto che lui è molto motivato, che la squadra è molto forte e che si trova molto bene a Napoli». Così Toni Conceicao, Ct del Camerun, sul momento di Frank Anguissa, rientrato questa mattina agli allenamenti con il Napoli dopo la Coppa d'Africa. «La squadra è competitiva, certamente intendono lottare per lo Scudetto o quantomeno per la migliore posizione possibile. Il campionato è molto equilibrato».

«Resterà al Napoli anche l’anno prossimo? Sicuramente lui si trova molto bene e gli farebbe piacere restare, anche a me piacerebbe che restasse» ha detto con una risata il Ct a Radio Marte. «Ma onestamente non so dirlo, in questo momento penso che il suo futuro è il Napoli ma non posso rispondere concretamente a questa domanda perché tutto cambia e nel calcio anche più rapidamente. Spalletti ritroverà l’Anguissa di sempre, molto motivato e contento di dare una mano alla squadra. Con il Camerun ha fatto partite importanti, arriva in ottime condizioni».