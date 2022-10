Anguissa, primi gol in Serie A: «Il nostro obiettivo? Vincere»

La prima volta in Champions e ora anche in Serie A. Frank Anguissa lancia il Napoli in vetta al campionato. «È stata la prima volta per me, sono molto felice e ringrazio i miei compagni. È stata una vittoria importante dopo una gara dura per tutti noi» ha detto il centrocampista azzurro a fine gara «È sempre importante segnare, l'ho già detto in passato, ma io penso a fare il mio lavoro. Se il gol arriva sono felice ma sono felice anche se non segno e vinciamo, l'importante è aiutare la squadra e il risultato finale».

È un Napoli convincente quello che si vede contro il Torino e Anguissa fa da leader in mezzo al campo. «Voglio dare tutto in campo per la mia famiglia, i miei compagni e per i tifosi, la cosa più importante resta vincere la partita». Ma qual è l'obiettivo della squadra di Spalletti? «Vincere tutte le partite, poi capiremo alla fine dell'anno dove saremo arrivati».