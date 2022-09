Anguissa non convocato dal Camerun: «Utile al Mondiale»

Frank Anguissa non è stato convocato dal Camerun per le sfide amichevoli della prossima sosta delle nazionali, una esclusione che ha fatto discutere in patria viste anche le prestazioni del centrocampista azzurro con il Napoli di Luciano Spalletti in questo avvio di stagione. Una buona notizia per l'allenatore toscano che non lo perderà la prossima settimana.

La spiegazione, però, è arrivata puntuale dalla voce del Ct del Camerun Rigobert Song. «Non è un'esclusione, Anguissa ci sarà utile a novembre. Andiamo a preparare una competizione importante come il Mondiale e non pensiamo a una sola partita. Ci sono calciatori che conosciamo bene come lui, non ho bisogno di rivederlo. Ora bisogna dare possibilità agli altri».