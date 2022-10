Anguissa, retroscena dalla Francia: il Napoli lo ha strappato al Milan

Oggi protagonista in Italia con la maglia del Napoli di Spalletti, ma la strada di Anguissa avrebbe potuo anche portarlo a Milano. Secondo quanto riportato da L'Equipe nelle scorse ore, infatti, nell'estate del 2021 quando era ancora di proprietà del Fulham, fu Maldini a visionare con interesse il centrocampista camerunese e a interessarsi, visti i dubbi sul futuro di Kessié, che sarebbe poi partito a zero un anno più tardi destinazione Barcellona.

Il dirigente rossonero, se Kessié fosse partito quell'estate, avrebbe affondato il colpo con il Fulham, ma in realtà l'offerta non è mai arrivata: ecco perché il Napoli ha avuto via libera per Anguissa all'ultimo giorno di mercato, con gli azzurri che riuscirono a convincere il club inglese di un prestito con riscatto un anno più tardi azzeccando l'acquisto.