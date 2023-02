Napoli, Anguissa allo scoperto: «Non possiamo perdere questo scudetto»

«Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. No, non è possibile, mi rifiuto di pensarci». Zambo Anguissa non pensa ad altro che al Napoli e allo scudetto, l'obiettivo di una vita per il club e per gli azzurri di Luciano Spalletti. Il centrocampista azzurro ha parlato del suo momento in una lunga intervista con BeIN Sports France: «Per lo scudetto stiamo lottando, daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest'anno non sia nostro, faremo di tutto per vincerlo».

Il mediano ex Fulham manda parole d'amore a Spalletti: «Giocare a Napoli è incredibile. Nessun allenatore mi ha mai dato quello che mi ha dato lui dal punto di vista umano» dice sicuro Anguissa.

«In questo Napoli nessuno si monta la testa, siamo tutti concentrati anche in vista della Champions. Guardo poco gli avversari, non voglio sapere troppo come giocano o quello che fanno, mi piace vivere in campo il momento. Ho visto alcune partite dell'Eintracht Francoforte, è una bella squadra che gioca molto bene a calcio e che mette intensità. Non sono sorpreso di vederli lì in alto in Europa».