Siparietto social in casa Napoli. Frank Anguissa si trasforma in un Simpson in una vignetta condivisa dai tifosi in rete e Kevin Malcuit la mostra sui social prendendo in giro il compagno di squadra: «Sto ridendo tantissimo. Ma che occhi ti hanno disegnato?» ha scritto su Instagram il terzino francese che ha poi condiviso la foto con Anguissa e Koulibaly.