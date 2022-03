Napoli, Anguissa festeggia il rientro: «Che bello tornare con una vittoria»

L'ultima volta da titolare era stata contro lo spezia, lo scorso dicembre. Una gara sfortunata persa in casa dopo un infortunio pesante e la voglia di rientrare. Oggi a Verona si è preso la rivincita Frank Anguissa, riportando stabilità e sicurezza al centrocampo del Napoli. «Che bello tornare in campo con una grande vittoria come quella di oggi. Ben fatto, fratello» le parole del centrocampista camerunese che fa i complimenti a Osimhen per la doppietta.