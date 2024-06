Dalla strada ai trionfi, il lungo e affascinante viaggio dell’uomo dei nuovi sogni di Napoli. Per arrivare ai vertici del calcio Antonio Conte ha usato testa, cuore e gambe. Ed è questo il titolo dell’autobiografia scritta dall’allenatore del Napoli undici anni fa con Antonio Di Rosa e pubblicata da Rizzoli. Una storia che parte da via Parini, ex via Casanello, a Lecce. «Nella mia famiglia non si dà peso al denaro, tanto ce n’è poco. Ma non ci manca niente. Io passo tutta la roba che non metto più a mio fratello Gianluca che, a sua volta, poi la passerà a Daniele», il ricordo del figlio di Ada e Cosimino, il presidente della Juventina Lecce.

APPROFONDIMENTI Le reazioni social dei tifosi E anche Manfredi approva: «Antonio è un vincente» Conte, prima pizza da tecnico del Napoli (ma a Torino)

Il primo severissimo presidente di Antonio. «La strada è casa nostra». Dove si giocava a calcio o a tennis. E dove bisognava saper crescere in fretta per schivare le auto e i pericoli. «Se hai un’educazione forte distingui il bene dal male, altrimenti sei fottuto. Io ho un’educazione forte: riesco a vedere il male senza finirci dentro, evitando di fare sciocchezze irreparabili».

La storia di Antonio Conte è quella di un ragazzo che ha saputo scegliere. La scuola? «Su cento bambini, novanta sono scapestrati. I miei compagni di banco invece dei quaderni si portano il “mollettone”: un coltello che quando schiacci fa tlac ed esce una lama gigantesca. Sfidano gli adulti, vogliono dimostrare di essere più grandi di loro». È una certa Lecce degli anni ‘70 - Antonio è nato il 31 luglio del ‘69 - ma potrebbe essere la riproduzione di una certa Napoli di oggi. Con un’ansia di riscatto che sale giorno dopo giorno, nelle classi della “De Amicis” e poi della “Cesare Battisti” e sul campo della Juventina Lecce. Sognando un paio di scarpette vere da calciatore, una pizza con gli amici, un pacchetto delle Big Babol, popolare chewingum dell’epoca. «Viviamo in un contesto fatto anche di personaggi al limite, pieni di soldi, mentre io non ho mai una lira in tasca». L’orgoglio di raccontarlo da allenatore milionario.

Quando arrivò l’offerta del Lecce, a 13 anni appena compiuti, Antonio capì che era la prima svolta della sua vita. Scoprì al Delta San Donato come era fatto un campo in erba perché con la squadra di papà Cosimino giocava su quelli in terra battuta. La contropartita? Otto palloni e un po’ di soldi ma a convincere il padre fu l’insistenza del figlio, che applicò a se stesso la regola del sacrificio che avrebbe poi preteso da tutti i suoi giocatori.

Conte si diplomò in ragioneria (e poi arriverà a Foggia la laurea in scienze motorie) e diventò un modello nella sua scuola. «Eh no, non cercate alibi, qui noi abbiamo Antonio Conte che gioca nelle giovanili del Lecce e, pur essendo già vicino alla prima squadra, vanta tutti 7 e 8», dicevano i professori ai suoi compagni. Il giovanissimo futuro campione era un modello ma con un carattere spigoloso, poco incline alla riflessione e disposto allo scontro, in campo e fuori. Pronto a sfidare un gruppo di bulli anche con il braccio ingessato, pensate.

Nelle giovanili del Lecce cementò amicizie che durano una vita, come quelle con Moriero, Garzya e Petrachi. I suoi compagni cantavano i brani di Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e Carmelo Zappulla ma lui alle canzoni d’amore napoletane preferiva gli America. Quel ragazzo tutto testa, cuore e gambe conquistò allenatori tosti come Fascetti e Mazzone, giocò la prima partita nell’86 e segnò il primo gol in A al San Paolo nell’89, contro Maradona, indossando la maglia numero 10. «Quando me lo trovo davanti in campo mi sforzo di non tirare indietro la gamba ma come faccio a non provare del timore reverenziale?».

Lo avrebbe poi scoperto la Juventus, dove diventò il pupillo di Trapattoni e uno dei calciatori che ricevevano più spesso le telefonate dell’Avvocato Agnelli alle 6.30 del mattino.

Avrebbe conquistato la Nazionale di Sacchi anche se il gioco del ct non era quello della Juve del Trap, perché - come spiegò Arrigo a proposito della convocazione del centrocampista per i Mondiali di Usa ‘94 - «voglio gente di grande disponibilità, di grande umiltà, di grande voglia». Ciò che Conte s’aspetta dai suoi azzurri trent’anni dopo. Il libro “Testa, cuore e gambe” si chiude con un messaggio che sarebbe da scrivere sui muri di Castel Volturno: «Non camminerò mai solo. E ora andiamo in campo a vincere».