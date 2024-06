«Impossibile essere vincenti e non antipatici». Una delle grandi massime di Antonio Conte lo accompagna da sempre. Fin fa quando infilò quel tris di scudetti consecutivi alla guida della Juventus tra il 2011 e il 2014. Non ha mai preteso di nascondersi, di indossare una maschera, di presentarsi per quello che non è. Antonio Conte è un salentino genuino. Dice quello che pensa e lo fa senza peli sulla lingua. Diversamente forse non sarebbe arrivato a diventare uno degli allenatori italiani più vincenti del terzo millennio. Ma Conte non è solo un vincente, è un convincente. L’impressione che trasmette all’esterno è quella di un allenatore che può chiedere tutto ai suoi giocatori, perché lui per loro si butterebbe nel fuoco: sempre. Era così già ai tempi di Siena e Bari, entrambe traghettate dalla B alla A, e negli anni non si è mai trasformato. Dopo aver smesso con il calcio giocato ha passato un breve periodo di apprendistato (2005) da vice di Gigi De Canio a Siena, poi la decisione di proseguire per la sua strada in autonomia con la prima panchina tutta sua all’Arezzo.

Il modulo

Ai primi posti del capitolato del «contismo» c’è il modulo, quel 3-5-2 dal quale difficilmente si stacca. Sul blocco difensivo ha costruito la impenetrabilità della Juventus invincibile della stagione 2011-12 (unica squadra a battere quei bianconeri fu il Napoli di Mazzarri nella finale di Coppa Italia dell’Olimpico). I bianconeri non solo vincevano, ma rischiavano pochissimo, concedendo ancora meno agli avversari. E così, con questo stampo, sono andate avanti tutte le altre squadre allenate da Conte anche dopo l’avventura alla Juventus. Così la Nazionale, reduce dalla cocente delusione del Mondiale brasiliano, si seppe rialzare con la cura di Antonio e sfiorò la grande impresa a Euro 2016 seppur sprovvista di campionissimi affermati. Sì, perché Conte - che pure oggi è diventato più raffinato con il palato in quanto a giocatori - ha sempre saputo tirare fuori il meglio anche da giocatori apparentemente normalissimi. Lo ha fatto alla Juventus, lo ha fatto in Nazionale ma di fatto ci è riuscito anche all’Inter e al Chelsea.

I successi

La Premier vinta con i Blues nel 2017 è stata la consacrazione di Conte anche al di fuori dei confini nazionali, quella che gli è mancata con le coppe, visto che ha ancora l’amaro in bocca per la finale di Europa League persa contro il Siviglia nella «bolla» del 2020. Stava costruendo l’Inter da scudetto, quella che avrebbe dominato il campionato successivo grazie allo strapotere della Lu-La (Lukaku-Lautaro), coppia d’attacco schiacciasassi. A proposito di Inter, il carattere fumantino di Conte lo ha tenuto sempre al centro di liti, beghe e scambi di amorosi sensi con gli allenatori rivali. Su tutti Mourinho, dal quale ha ereditato le panchine di Inter e Chelsa. I due non si sono mai presi e ogni occasione è stata quella buona per beccarsi a distanza. «Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato, ma non la storia», ha sempre detto Conte che della vittoria e del successo ha fatto il punto fermo della sua carriera. In serie A (con Juventus e Inter) non è mai sceso sotto il secondo posto, vincendo 4 scudetti in 5 stagioni (fatta salva l’avventura di 13 panchine con l’Atalanta da settembre 2009 a gennaio 2010). Adesso ripartirà da Napoli con l’ambizione di centrare l’obiettivo più importante: lo scudetto. Non avrà il peso delle coppe, come gli successe con la prima Juventus, quella degli invincibili del 2011-12, anno nel quale arrivò in fondo anche in Coppa Italia (trofeo che ancora gli manca da allenatore). In azzurro metterà la sua voglia e la sua motivazione, provando a riportare in alto il morale di una squadra che nell’ultima stagione è apparsa spenta. Lo farà con il suo metodo da «sergente di ferro», alzando la voce quando necessario e tenendo sempre tutti sotto pressione. Napoli non è un ripiego, anzi, è una grande sfida da prendere al volo. E Antonio Conte lo ha capito subito.