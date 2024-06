Sul tavolo le sculture delle loro iniziali A&A. Nessuna foto alla James Bond, stavolta l’annuncio è essenziale: «Benvenuto Antonio». Antonio è Antonio Conte che, carriere alla mano, è l’allenatore più vincente dell’intero campionato di Serie A. “Special Conte” sorride a tutti. Altro che il grande arrogante. Sembra a tratti persino emozionato, colpito da questa enorme passione. Nessuno come lui nel prossimo campionato (neppure nessuno pagato come lui) ma nel calcio si vive di attualità, di continue conferme. Ma la sua storia è lì, intoccabile. De Laurentiis lo ha inseguito per quasi dieci mesi (ma era al Chelsea quando tentò il primo assalto dopo averlo conosciuto alle Maldive), non si è arreso davanti a quelle che sembravano delle banali scuse («voglio godermi la mia famiglia»). Una corte spietata e alla fine eccoli lì, uno al fianco dell’altro: manca poco a mezzogiorno (ma non di fuoco) quando spunta il tweet ufficiale, ma nessun richiamo a Gary Cooper e al famoso duello western di Hollywood. Il patron se lo è goduto per quasi 24 ore, lo ha esposto al pubblico all’ora di cena, portandolo a spasso per le vie del Quirinale: colazione assieme, un breve pranzo, due vertici sul mercato, le presentazioni di rito ai vari dirigenti accorsi a Palazzo Bonaparte, a Roma. «Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia lui - dice il patron azzurro - È un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli». Vero. Antonio Conte, in Italia non avrà eguali. De Laurentiis ha deciso di volersi consegnare nelle mani del leccese, di volersi fidare di lui a occhi chiusi, di volergli concedere la possibilità di lavorare secondo i suoi principi. E dovrà metterlo nelle condizioni tecniche di poterlo fare. E non può essere che così: se De Laurentiis ingaggia un manager del calibro di Conte, se per portarlo a casa mette sul tavolo dieci milioni di euro a stagione per tre anni, fa una scelta totale. Una scelta di calcio e di vita. Lo ha già invitato in barca a fine giugno. Scene già viste anche con altri “marziani” come Rafone e Carletto. Ma “Special Conte” merita un trattamento da star.

L’emozione

Il Napoli ora ha un allenatore che (sportivamente) fa ombra al club stesso. E deve essere pronto a vivere e convivere al suo fianco. Lui non vede l’ora di iniziare. «Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale». Le prime parole sono molto “low profile”: si è affrettato a far spiegare che non ci sono clausole in uscita nel suo contratto, perché lui vuole restare tre anni, aprire un ciclo. Il vice allenatore sarà Stellini, il vero braccio destro il fratello Gianluca, Abbruscato sarà assistente. Il ministro degli esteri designato è un pezzo di storia come Lele Oriali. Via tutto il vecchio Napoli: Sinatti non verrà confermato, c’è Coratti come preparatore atletico. Napoli per Conte è nei racconti del vecchio amico, il professor Gian Piero Ventrone: l’ultima volta in città è stato per i funerali dello storico suo preparatore. Nelle prossime ore si capirà se lo staff medico guidato da Canonico resterà ancora.

L’ingaggio di Antonio Conte ha stregato una città che non aspettava altro che un pretesto per tornare a sognare. In queste ore lo staff sarà a Castel Volturno, forse non oggi per motivi organizzativi. Conte è rientrato a Torino. La conferenza avverrà senza fretta, probabilmente neppure la prossima settimana. C’è il mercato, i vertici per la “rifondazione”. E l’obiettivo deve essere chiaro: Conte deve conquistare un piazzamento in Champions, deve riportare il Napoli tra le prime quattro. Un passo alla volta. Il primo è questo.