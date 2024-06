«Se mi dicono Napoli penso a tante cose, a una delle città più belle al mondo. Penso al popolo napoletano che ha tanta passione. So che sarà una grandissima esperienza, calcistica ma anche di vita». Si racconta così Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli intervistato dai canali ufficiali del club.

A poche ore dall'ufficialità della firma, le prime sensazioni dell'allenatore pugliese: «Ho entusiasmo e voglia di viverla al massimo. Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, vivere un'esperienza come questa a Napoli è un privilegio».

«Lo stadio Maradona mi fa tornare in mente il mio primo gol in Serie A in un Napoli-Lecce, ho avuto il privilegio di marcare Maradona. Fu una grande soddisfazione per me. Ai tifosi? A loro e all'ambiente napoletano dico solo una cosa: amma fatica'» conclude con un sorriso.