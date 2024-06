Come anticipato dal Mattino nel'edizione di quest'oggi, Antonio Conte è pronto a incontrare Napoli. Non più solo sulla carta - come fatto con la firma del contratto azzurro arrivata e ufficializzata ormai quasi una settimana fa - ma con il primo vero sopralluogo.

L'allenatore azzurro infatti sarà oggi a Castel Volturno e incontrerà in città la dirigenza: è la sua vera prima volta in città da quando è stato ufficializzato il nuovo ruolo in panchina.

Già questa mattina, infatti, Conte è stato paparazzato in aeroporto a Torino insieme con il direttore sportivo Giovanni Manna. Per i due viaggio a Napoli spalla a spalla, parlando anche di calciomercato e del lavoro da fare nel prossimo mese prima del ritiro a Dimaro con la squadra. Arrivo in città poco dopo le 11, poi la corsa verso il Centro sportivo.