Napoli, Sinicropi lascia il ritiro di Castel di Sangro e festeggia il compleanno a Napoli

Un attimo di festa anche durante il ritiro di Castel di Sangro: Antonio Sinicropi, nuovo dirigente del Napoli e compagno di Valentina De Laurentiis, ha compiuto ieri 35 anni.

Un compleanno da celebrare in città: per l'occasione, infatti, i due hanno salutato per qualche ora l'Abruzzo facendo ritorno a Napoli prima di tornare immediatamente al lavoro per gli azzurri.

Sinicropi accompagnerà la squadra di Meluso, Mantovani e Micheli nello scouting dei prossimi anni.