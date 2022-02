Ajax, Antony rifiuta tutte le offerte: «No al mercato, sono felice qui»

Ha cominciato a circolare negli ultimi giorni la voce dell'interessamento del Napoli a Antony Matheus dos Santos, stella brasiliana dell'Ajax che sta brilando anche in Champions League. L'esterno classe 2000 sembrerebbe uno dei profili più adatti per età e qualità a sostituire il partente Lorenzo Insigne, ma difficilmente lascerà l'Olanda già la prossima estate.

«Sono felice delle voci ma qui all'ajax ci sono tanti giocatori forti, io sinceramente non penso al mercato o alla mia valutazione perché sono estremamente felice qui in Olanda» le parole del calciatore in una delle sue ultime interviste al quotidiano A Bola. La valutazione di Antony, oggi, si attesterebbe tra i 30 e i 40 milioni di euro, in stagione ha segnato 11 reti con anche 9 assist.