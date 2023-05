Aouar al Napoli, si può fare: azzurri ancora in corsa

Sembrerebbe ancora tutto da scrivere il futuro di Houssem Aouar, centrocampista francese del 1998 che non rinnoverà con l'Olympique Lione alla fine di questa stagione, pronto per una nuova epserienza a partire dal prossimo anno magari anche lontano dalla Ligue 1 che conosce bene. Il valore di mercato si aggira oggi intorno ai 15 milioni di euro, in questa stagione ha messo insieme 16 presenze e un gol.

Aouar sembrava a un passo dalla Roma, con i giallorossi che si erano fiondati sul calciatore vista la particolare situazione contrattuale, ma secondo Le10Sports non tutto sarebbe definito: la Roma resta sempre in prima posizione, ma anche il Milan e il Napoli di De Laurentiis sarebbero in corsa per lui in Serie A. Tra gli estimatori di Aouar anche club esteri come l'Eintracht Francoforte.