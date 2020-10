Il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, in scena allo stadio “Ferraris” domenica alle 20:45, sarà arbitrato da La Penna, aiutato da Del Giovane, Lo Cicero e Pasqua, come quarto uomo. Al Var Irrati e assistente Peretti- Orsato dirigerà la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina mentre per Torino-Lazio è stato designato Chiffi.

Questi gli arbitri della sesta giornata di Serie A, in programma domenica 1° novembre

Bologna-Cagliari (sabato 31 ottobre ore 20:45) Fabbri, Var Banti

Crotone-Atalanta (sabato ore 15) Dionisi, Var Di Paolo

Inter-Parma (sabato ore 18) Pairetto, Var Maresca

Napoli-Sassuolo (ore 18) Mariani, Var Fourneau

Roma-Fiorentina (ore 18) Orsato, Var Calvarese

Sampdoria-Genoa (ore 20.45) La Penna, Var Irrati

Spezia-Juventus (ore 15) Abisso, Var Doveri

Torino-Lazio (ore 15) Chiffi, Var Massa

Udinese-Milan (ore 12:30) Di Bello, Var Guida

Hellas Verona-Benevento (lunedì ore 20:45) Sacchi, Var Mazzoleni

