Argentina-Colombia 1-0 e Ospina finisce in tribuna

L'intossicazione alimentare delle scorse ore non è stata superata, così David Ospina finisce addirittura in panchina. Il portiere del Napoli ha dovuto guardare a distanza la sua Colombia nel match contro l'Argentina perso allo Stadio Mario Kempes, una sconfitta pesante per la nazionale colombiana che si allontana sempre più dalla zona qualficazione a Qatar 2022.

Il match è stato deciso dall'interista Lautaro Martinez, in gol alla mezz'ora. Al posto di Ospina, in campo tra i pali ci è andato Camilo Vargas, portiere dell'Atlas Guadalajara; la sconfitta tiene ca Colombia al settimo posto in classifica, distante 5 punti dalla qualificazione diretta. Il portiere azzurro, che era già in fase di recupero nelle scorse ore, potrà dunque fare ritorno a Napoli per mettersi nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti in vista del match contro il Venezia.