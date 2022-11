Argentina, Correa ko: si riaprono le porte per Simeone?

Tanta paura in casa Argentina. L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa, entrato nella ripresa contro gli Emirati Arabi Uniti in amichevole, al termine della partita ha avvertito un fastidio al ginocchio, lo stesso che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco un mese e mezzo fa. Come riporta Tyc Sports, per ora non sembra nulla di preoccupante, ma le condizioni del calciatore verranno monitorate giorno dopo giorno e non è escluso un suo taglio, una scelta del ct Scaloni che potrebbe riaprire le porte della nazionale anche a Giovanni Simeone.

L'attaccante argentino del Napoli, infatti, era stato inserito da Scaloni nella maxi lista di pre-convocati qualche settimana fa, per poi essere tagliato all'ultimo giro. Ma la condizione fisica di tanti attaccanti potrebbe mettere in crisi il ct prima del Qatar: «Spero di non dover fare dei cambi a causa della malasorte, ma non posso escluderlo. Abbiamo tempo per operare delle modifiche, ma speriamo di non doverlo fare» aveva detto Scaloni. Simeone spera che il suo inverno possa cambiare d'improvviso dopo le ottime cose fatte vedere con il Napoli in questi mesi.