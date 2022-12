Argentina come Napoli: «Non sanno che si so' persi»

Argentina come Napoli, trent'anni fa. «Non sanno che si so' persi» la scritta diventata poi celebre spuntata all'esterno del cimitero cittadino dopo lo scudetto vinto da Maradona e soci nel maggio 1987, la stessa che è stata replicata anche dopo la vittoria del Mondiale albiceleste. «No saben lo que se perdieron» lo striscione spuntato nelle scorse ore all'esterno del cimitero di Lanus, città argentina tra le più attive nei festeggiamenti dell'ultima settimana dopo la finale vinta in Qatar dalla nazionale di Messi.