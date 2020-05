LEGGI ANCHE

Sembrava poter essere riconfermato a Madrid, ma la pandemia ha avuto effetti anche sul mercato della prossima estate e la posizione diè nuovamente in bilico. Il terzino colombiano può trasformarsi in un'ottima occasione di mercato per chi necessita di quel tipo di calciatore, lo sa bene ila cui Arias piace da tempo e che dovrebbe integrare i suoi esterni a destra vista la possibile ormai partenza dia fine campionato.Come informa As, il calciatore può andare via dall'viste le poche chances avute a disposizione già prima dello stop forzato dei campionati. L'Atletico può lasciarlo andare per cifre ragionevoli e, oltre agli interessamenti dalla Premier League, sono finite suanche altre due squadre di Serie A comee Inter, possibili rivali per gli azzurri sul mercato.