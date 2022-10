La bandiera è quella del Napoli, il tifo è immancabilmente per i colori partenopei, le radici sono all'ombra del Vesuvio. E con il Napoli nel cuore ecco che il Napoli Club il Tranviere è risultato tra le 55 associazioni finanziate a Milano in occasione del Premio "Costruiamo il futuro" che ha elargito 100mila euro ad associazioni sportive attive nel sociale e in progetti di integrazione. Una prima volta per una associazione che porta nel proprio nome un Napoli club a Milano.

«Siamo nati nel 2004 come club Napoli - racconta Filippo Infosini, cadenza milanese ma vomerese di nascita, estrazione e tradizione. Il segreto è che ci siamo trasformati in associazione riconosciuta». La Fondazione Costruiamo il Futuro nasce nel 2009 dall’unione di due associazioni territoriali, è formata da mondo imprenditoriale, artigianale, culturale, liberi professionisti della provincia di Lecco, di Monza e Brianza, di Milano. In questo senso può essere considerata una Fondazione unica nel panorama italiano. «L'Associazione di Promozione Sociale Club Napoli IL Tranviere Milano registrata nei libri Città Metropolitana Milano e tenuti nei registri Regione Lombardia, in questi anni usando un termini che si addice hanno fatto molta strada in collaborazione con l'associazione Ucraina Più Milano e con la Polisportiva Arluno. Il Comitato d’Onore ha valutato tutte le domande e ha stabilito di assegnare 100.000 euro (in contributi in denaro da 1.000 a 5.000 euro) a 55 associazioni. A questi vanno aggiunti i premi in attrezzature sportive, arrivando così a premiare in 6 edizioni dal 2017 ad oggi 219 associazioni per 432.000 euro. Rientrano nei Premiati L'associazione APS Club Napoli IL Tranviere, con il progetto un Bus per Amore. Cinquemila euro per contribuire a "comprare due pulmini attrezzati per portare gli anziani a costi contenuti dalle RSA agli Ospedali o Centri specialistici per le visite mediche, questo progetto con accompagnamento dai Volontari e dedicato non solo alle persone in RSA ma anche per le famiglie che non hanno la possibilità di andare a trovare i propri cari».