Atalanta-Napoli 1-3, per Spalletti e i suoi impresa che sa di scudetto

Grande colpo del Napoli nella corsa scudetto: 3-1 all'Atalanta e Milan agganciato in testa alla classifica in attesa della sfida di domani sera della squadra di Pioli contro il Bologna.

Primo tempo chiuso in doppio vantaggio: sblocca la partita Insigne su calcio di rigore, il settimo penalty consecutivo messo a segno dal capitano azzurro che calcia in maniera perfetta dal dischetto e battte Musso. Il rigore l'arbitro Di Bello lo assegna dopo essere stato richiamato dal Var e aver rivisto al video il contatto tra il portiere dell'Atalanta e Mertens lanciato alla perfezione in profondità da Zanoli. Il raddoppio lo firma Politano: Insigne batte a sorpresa una punizione perfetta, una pennellata per Politano che gira in porta di sinistro. Napoli che dopo aver un po' sofferto nei primi minuti con la grande parata di Ospina su Malinovski comincia a salire di livello e cresce sempre più soprattutto dopo il vantaggio. L'esordiente Zanoli è un gigante a destra nella linea a quattro difensiva, dove gioca al posto dell'infortunato Di Lorenzo, e fa molto bene anche Juan Jesus al posto dello squalificato Rrhamani. In attacco non c'è l'altro squalificato Osimhen ma Mertens gioca un gran match guadagndandosi il calcio di rigore, toccando bene di sponda tanti palloni e andando subito a pressare i difensori dell'Atalanta nell'impostazione dal basso.

A centrocampo Lobotka gira bene tutti i palloni ed è lui a guadagnarsi con un affondo centrale la punizione che porta al gol del raddoppio Politano. E in difesa sulla sinistra gioca una partita formidabile Mario Rui che non si lascia mai superare dall'avversario e con diverse diagonali decisive taglia verso il centro per risolvere situazioni ingarbugliate.

In avvio di ripresa Gasperini inserisce Boga e Miranchuck e l'Atalanta reagisce accorciando le distanze con De Roon. Il Napoli stringe i denti e supera il momento di difficoltà nel momento in cui gli azzurri sbagliano qualche palla in appoggio. Grande parata di Ospina su Boga. Spalletti inserisce Elmas e poi Lozano e Fabian Ruiz e i tre azzurri danno un contributo importante apportando nuove energie. E così la squadra di Spalletti difende bene ma comincia di nuovo a pungere in ripartenza e così arriva il gol del 3-1 di Elmas che chiude al meglio uno straordinario contropiede di Lozano, lanciato sulla corsa da Koulibaly. La terza rete del Napoli che chiude definitivamente i conti: a Bergamo arriva un grande successo fatto di qualità, corsa e carattere.

Le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskiy; Muriel. Allenatore Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.