È l'Atalanta la seconda finalista di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium di Bergamo la formazione nerazzurra supera 3-1 il Napoli detentore della Coppa dopo lo 0-0 dell'andata. A regalare agli orobici la quinta finale in Coppa Italia della loro storia le reti nel primo tempo di Zapata al 10' e Pessina al 15', nella ripresa il Napoli accorcia al 52' con Lozano ma Pessina al 78' firma la sua personale doppietta. L'appuntamento per l'Atalanta è ora con la finalissima del 19 maggio contro la Juventus. Per il Napoli e per Gattuso continua il periodo nero. Anzi, nerissimo.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Atalanta-Napoli,i tweet di Anna Trieste SPORT ​Atalanta-Napoli, le immagini più belle del match SSCNAPOLI Atalanta-Napoli, vota il migliore in campo COPPA ITALIA Atalanta-Napoli con assembramento:in centinaia all'esterno... COPPA ITALIA Coppa Italia, ossigeno per il Napoli:ecco quanto vale la... IL PERSONAGGIO Atalanta-Napoli, Lozano caricasui social: «Vamos con...

LA PARTITA IN DIRETTA

Partita di grande equilibrio in avvio, primo squillo di Insigne al 2'. Lozano fa ammonire Palomino poco dopo e conquista una buona punizione laterale. Nell'ambito dell'azione Insigne ci riprova ma il tiro non centra la porta. Ma nel momento migliore del Napoli - come spesso accade - segna l'Atalanta. Zapata la sblocca dopo 10 minuti con un gran tiro da fuori. La difesa è a livelli da sprofondo rosso e infatti al 15' Pessina, lasciato libero, raddoppia come vuole. Insigne prova a suonare la carica ma gli azzurri non pungono. Anche Hysaj prende il giallo; i nerazzurri sfrecciano dappertutto. Muriel va a un passo dal 3-0. Il Napoli è letteralmente evanescente in campo. Piove sul bagnato: Hysaj si fa male ed entra Mario Rui. Dopodiché è Zapata ad andare nuovamente vicino alla rete. Termina così un primo tempo avvilente.

Secondo tempo, entra Politano per Elmas. Insigne fa il trequartista. Ed è proprio Politano che prova a dare la scossa: murato in angolo. L'atteggiamento è diverso, più propositivo. Lozano è pericoloso al 50' ma non arriva alla conclusione a tu per tu con Gollini. Ed è proprio lui, poco dopo, in mischia ad accorciare: un 2-1 che fa rifiatare gli azzurri e infonde fiducia.

Gasperini a questo punto fa entrare Ilicic per Muriel. L'Atalanta prova a reagire con Gosens e con Zapata che va a un passo dal 3-1. Entrano Demme e Lobotka per Zielinski e Bakayoko: cambia completamente il centrocampo. Ilicic è però una spina nel fianco e si rende ancora pericoloso. Ci riprova anche Zapata. Il Napoli, in qualche modo, regge. Pessina va ancora vicino alla rete ma Ospina risponde. Al 74' miracolo di Gollini su Osimhen lanciato a rete. Gol sbagliato, gol subito. Pessina buca tutti e insacca in rete al 77'. Gattuso tira fuori Osimhen per Petagna. Insigne ci prova col destro ma la mira stasera non è il suo forte. Anche Rui va in porta ma Gollini risponde. Il Napoli non si arrende e ci riprova, va anche Politano al tiro ma la mira è un miraggio. Lozano è l'ultimo ad arrendersi e ci prova da fuori ma tra le braccia del portiere. Insigne segna il 3-2 ma tocca con un braccio. Termina così, con un'altra cocente delusione.

ATALANTA (3-4-1-2)

95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 4 Sutalo, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Lammers, 13 Caldara, 18 Malinovskyi, 20 Kovalenko, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 7 Elmas, 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 3 Zededka, 4 Demme, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 21 Politano, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma 1.

Ultimo aggiornamento: 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA