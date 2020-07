© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atteso che della partita in sé è meglio non parlare perché quando perdi in trasferta a Bergamo con l'Atalanta il giorno dopo non tieni genio di dire niente, oggi parliamo di mogli. Per anni l'emblema della moglie preoccupata per il mestiere usurante del marito è stata Gorgo, la consorte di Leonida re di Sparta. È evidente, infatti, che costei aveva parecchio di che soffrire, oltre che per il nome un po' particolare, per questo fatto che ogni volta che il marito andava a faticare non sapeva se tornava e soprattutto se tornava mille pezzi. Ebbene, rispetto a Jesica Sterling, la mugliera di David Ospina, la signora Gorgo nun era nisciun.Come dimostrano i numerosi scontri di gioco e gli infortuni rimediati in campo, è fare il portiere colombiano del Napoli il mestiere più usurante del mondo. Si possono solo immaginare le palpitazioni che deve soffrire la signora Ospina quando il marito scende a faticare. Nella migliore delle ipotesi, infatti, come accaduto ieri con l'Atalanta, Ospina torna a casa con la capa araputa e attaccata con la colla. Come e meglio di Leonida, con grande sprezzo del pericolo il marito non si mette paura di niente e nonostante le botte ripetutamente prese alla testa da quando gioca nel Napoli, quando ci sta da difendere la porta azzurra non si risparmia mai. Non deve essere facile fare la moglie di Ospina. Chapeau signora, chapeau!