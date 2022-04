Atalanta-Napoli, se Luciano ne sa una più del diavolo (e di Gasp)

«Grande è la confusione sotto il cielo e quindi la situazione è eccellente». Lo disse Mao pensando a quanto, grazie a questo, potesse essere favorita la rivoluzione e deve averlo pensato ieri anche Spalletti quando, dopo un quarto d'ora del suo Napoli in pieno stato confusionale, ha visto Insigne trasformare in vantaggio un rigore procurato in maniera legittima e sacrosanta da Dries Mertens. Come in una specie di incantesimo al contrario, più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati